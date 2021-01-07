انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه سيتم البدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بداية من الأحد القادم الموافق 10 يناير 2021 لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد، وتم تقسيم العدد في كل إدارة إلي فرق متابعة تليفونية وفرق متابعة ميدانية بالمنازل، وتم عمل اجتماع اليوم في إدارة الرعاية الأساسية لتقسيم الفرق علي الإدارات بطريقة عادلة وتكوين فريق متابعة لحالات العزل المنزلي من أعضاء الرعاية الأساسية بالمديرية لمتابعة الإدارات والمساعدة وتذليل اي عقبات .بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية .

وأكد الدكتور ممدوح عبد الحليم، مدير إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية ، علي انه تم عمل اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس مع الزملاء في الإدارات الصحية العشر واعضاء الرعاية الأساسية وتم شرح كل تعليمات العمل في المبادرة والإجابة علي أي استفسارات .

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

حيث وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع إستمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشاروكيل وزارة الصحة بأنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابي الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140 ، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335 .