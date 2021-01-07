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امريكا الآن .. عودة جلسات الكونجرس عقب إغلاق المبنى بسبب اقتحام أنصار ترامب

الخميس، 07 يناير 2021 03:27 ص
امريكا الآن .. عودة جلسات الكونجرس عقب إغلاق المبنى بسبب اقتحام أنصار ترامب اقتحام الكونجرس الامريكى
كتب- هاشم الفخراني

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عادت جلسات الكونجرس للانعقاد من جديد عقب إغلاق المبنى، لساعات بسبب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب له.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية منها فوكس نيوز ووكالة " رويترز" عاد مجلس الشيوخ الأمريكي للانعقاد بعد إغلاق المبنى لساعات.

اخبار امريكا .. انتشار عشرات من أفراد الحرس الوطني

وانتشرت عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب لأبعاد المحتجين عن مبنى الكونجرس في واشنطن.

ومن جانبها، أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بمجرد تأمين مبنى الكونجرس بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيديون لترامب المبنى.

وأضافت أن ذلك القرار اتخذ بعد مشاورات مع زعماء الكونجرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة العدل ومايك بنس نائب الرئيس.

 

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وتجددت الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات فى الولايات وعلى مستوى اتحادى مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير فى الانتخابات حتى فى الوقت الذى فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق فى إلغاء الانتخابات فى العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير الجارى.


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