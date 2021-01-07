"اليوم السابع" يرصد أعمال تطوير قرية المهندس حسن فتحى التراثية بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل قرية المهندس حسن فتحى التاريخية بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، والتى حصلت على دعم كبير لمواصلة أعمال تطويرها ورفع كفاءة المباني التاريخية داخله من مسجد القرية ومسرحها والمباني والغرف القديمة التراثية التي تعود للفنان والمهندس العظيم صاحب الشهرة العالمية بمصر ومختلف أنحاء العالم، حيث بدأ مركز المهندس طارق وإلى عمله مؤخراً لترميم باقي أجزاء القرية بتكليف من منظمة اليونيسكو العالمية التي تتكفل بالترميم والتطوير للقرية للحفاظ علي تاريخها العالمي بجنوب الصعيد بتكلفة تصل إلى 750 ألف دولار.



كان قد استقبل العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وفد منظمة اليونسكو لمتابعة أعمال تطوير قرية حسن فتحي التراثية، وذلك بحضور دكتور هانى حسن مصطفى مدير المكتب الفنى للجهاز القومى بوزارة الثقافة، والمهندس اكاتسوكى تاكا هاشى ممثل اليونسكو بالقاهرة، والمهندس عماد فريد عن شركة نوعية البيئة الدولية للاستثمارات، والمهندس لطفى خالد حسن مدير المشروع عن الشركة المنفذة، والمهندسة دعاء الصادق مدير المشروع.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة اليونسكو، وتحت إشراف محافظة الأقصر للترميم المعماري والدقيق، وذلك لإحياء تراث حسن فتحى بالقرنة بسبب بعض المشكلات التى أدت إلى انهيارات فى بعض الأماكن بقرية حسن فتحى ولاحياء عمارة حسن فتحى، وجارى حالياً عمليات الترميم.

وأضاف العميد علاء عبد الجابر، في بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من عملية wetland لسحب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى بالقرية، حيث تلاحظ أن هذه المياه هى السبب الرئيسي للانهيار، كما تم تدعيم الأساسات فى المرحلة الأولى، وقد أفادت المهندسة دعاء الصادق بأن المرحلة الثانية وهى مرحلة الترميم تم البدء فيها، وأنه تم الانتهاء من ما يقارب 50% من مراحل الترميم.