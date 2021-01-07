وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فالبوينا تعرض لابتزاز من جانب رجلين هناك مزاعم بأنهما تمكنا من الاتصال ببنزيما، ويعتقد أن اللاعب الفرنسي تحدث إلى زميله بشأن الأمر خلال أحد معسكرات منتخب "الديوك".

وصرح محامى اللاعب، سيلفان كورمييه، بأن "قرار تصعيد الأمر لمحاكمة عبث وغير عادل.. ولا يوجد أي شيء يلام عليه بنزيما".

يشار إلى أن بنزيما لم يتم استدعاؤه للانضمام لمنتخب فرنسا خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب تلك الواقعة.