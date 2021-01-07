المبعوث الأممى لليمن: نأمل أن يؤدى وصول الحكومة اليمنية لعدن بداية التعافى

كتب أحمد عرفة

قال مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إن هجوم عدن كارثي وقد يؤدي لانعدام الثقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن: نأمل أن يؤدي وصول الحكومة لعدن بداية التعافي.

وفى وقت سابق أطلع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم، على الأضرار الجسيمة إثر الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة، حيث طاف المبعوث الأممي ومعه محافظ عدن أحمد لملس وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، في إرجاء المطار ومعرض الصور الذي أقيم في ساحة الاستقبال والذي تضمن صوراً للأضرار التي خلفها الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الذي استهدف المطار أثناء وصول الحكومة وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والمسافرين والموظفين.