القضاء على قوائم الانتظار بعمليات جراحة الأطفال بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نجاح مستشفيات أسيوط الجامعية بشتى تخصصاتها في تقديم أفضل خدمات طبية وعلاجية لملايين المرضى المترددين عليها من شتى محافظات الصعيد خلال العام المنقضى 2020.

وفى ظل تداعيات جائحة كورونا والتي اتخذت إدارة الجامعة على إثرها عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة قطاعات الجامعة وخاصة القطاع الطبي والذي يقدم خدمات طبية رائدة للمرضى على مدار الـ24 ساعة دون ملل أو تقصير، حيث تمكنت مستشفى الأطفال الجامعى لعام 2020، والتي عملت خلال العام وفق استراتيجية وخطة واضحة قائمة على تحقيق أعلى نسب للشفاء والعلاج، حيث استقبلت المستشفى 8981 حالة برغم من تداعيات فيروس كورونا، وبلغ إجمالى حالات الكشف بالعيادات 31242، وإجمالي العمليات 1142، وهو ما يعد انجازاً كبيرا لحرص إدارة المستشفى على تقديم خدماتها رغم جائحة كورونا.

وفى الإطار ذاته، أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن عام 2020 قد شهد افتتاح مركز "جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق" بمستشفى الأطفال الجامعى، الذى يعد مقراً لمؤسسة "عملية الابتسامة" والذى يعد واحداً من أكبر الإنجازات الطبية بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بوجه عام ومستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى الأطفال الجامعى على وجه الخصوص، حيث من المقرر أن يكون لهذا المركز إسهاماً كبيراً في إعادة البسمة والأمل للعديد من الأطفال على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور عماد الدالي مدير المستشفى، إلى أن هذا الحصاد يأتي ترجمة لما توليه إدارة الجامعة من دعم للمستشفى ولكوادرها الطبية، والتي نجحت بالفعل خلال عام 2020 فى القضاء على قوائم الانتظار بعمليات جراحة الأطفال، وكذلك القضاء على قوائم الإنتطار بمناظير الجهاز الهضمى والكبد، وزيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة للأطفال بنسبة 20%، هذا إلى جانب افتتاح عناية متوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 سرير، وافتتاح عناية متوسطة باستقبال الأطفال بسعة 12 سريرا، والبدء فى التجديد النصفي للقسم الخاص ووحدة الأطفال المبتسرين، والبدء فى افتتاح وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال ليبدأ العمل يوم 6 يناير 2021.