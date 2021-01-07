"الفاو": وصول أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى عالميا خلال الـ3 سنوات الماضية

كتبت - هند المغربي

كشف تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، عن وصول أسعار الغذاء عالميا إلى أعلى مستوى خلال الثلاث سنوات الماضية أن أسعار الغذاء العالمية.

بلغ متوسط ​​مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 107.5 نقطة فى ديسمبر، بزيادة 2.2 % عن نوفمبر، على مدار عام 2020 بأكمله، بلغ المؤشر القياسى، الذى يتتبع التغيرات الشهرية فى الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، فى المتوسط ​​97.9 نقطة، وهو أعلى مستوى فى ثلاث سنوات، وزيادة بنسبة 3.1 % عن عام 2019 على الرغم من أنه لا يزال أقل من تاريخه السابق بأكثر من 25 % ووصل ذروته فى 2011.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 1.1 فى المائة من نوفمبر، وفى عام 2020 بلغ متوسطه 6.6 في المائة فوق مستوى عام 2019، وارتفعت أسعار تصدير القمح والذرة والذرة الرفيعة والأرز كلها فى ديسمبر، وارتفعت جزئياً بسبب المخاوف بشأن ظروف النمو و آفاق المحاصيل في أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك الاتحاد الروسي، على أساس سنوى، كانت أسعار تصدير الأرز أعلى بنسبة 8.6 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 ، في حين ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 7.6 في المائة و 5.6 في المائة على التوالي.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.7 في المائة في ديسمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2012. بالإضافة إلى شح العرض المستمر في البلدان الرئيسية المنتجة لزيت النخيل ، تأثرت التجارة الدولية بالارتفاع الحاد في رسوم الصادرات في إندونيسيا. ارتفعت الأسعار الدولية لزيت الصويا جزئياً بسبب الإضرابات المطولة في الأرجنتين التي أثرت على كل من النشاط الساحق ولوجستيات الموانئ. بلغ متوسط ​​هذا المؤشر الفرعي 19.1 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.2 في المائة في ديسمبر ، وهو الارتفاع الشهري السابع على التوالي ، مع ارتفاع جميع الفئات بسبب الطلب العالمي القوي على الواردات الناجم عن المخاوف بشأن الظروف الأكثر جفافاً ودفئًا على إنتاج الحليب في أوقيانوسيا وكذلك ارتفاع الطلب الداخلي في أوروبا الغربية. لكن على مدار عام 2020 ، انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان في المتوسط ​​بنسبة 1.0 في المائة عن عام 2019.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.7 في المائة في شهر ديسمبر ، في حين كان متوسطه للعام بأكمله أقل بنسبة 4.5 في المائة من متوسط ​​2019. وانتعشت أسعار لحوم الدواجن في الشهر الأخير من العام ، مدعومة بزيادة الطلب على الواردات ، بالاضافه الى ارتفاع المبيعات الداخلية في البلدان المنتجة الرئيسية والتأثير السلبي لتفشي إنفلونزا الطيور في أوروبا. انخفضت أسعار لحوم الخنازير بشكل طفيف ، متأثرة بتعليق الصادرات الألمانية للأسواق الآسيوية نتيجة تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

انخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 0.6 في المائة في ديسمبر بعد زيادة ملحوظة خلال الشهر السابق. بالنسبة لعام 2020 ككل ، كان المؤشر الفرعي أعلى بنسبة 1.1 في المائة مما كان عليه في عام 2019 ، مما يعكس زيادة كبيرة في واردات الصين وزيادة الطلب على السكر المكرر من صناعة الأغذية والمشروبات في إندونيسيا حتى مع كبح الضغط التصاعدي من خلال تحسن آفاق الإنتاج في البرازيل والهند.