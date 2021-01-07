السيناتور جراهام: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ فى انتخابات 2022

قال السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام: لا نؤيد تفعيل التعديل الـ25 من الدستور التى تتيح عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وكل الخيارات مطروحة، متابعا: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ في انتخابات 2022.
وأضاف السيناتور الجمهوري جراهام، خلال كلمة له: أشعر بالقلق إزاء الأيام الـ14 المقبلة، موضحا أن الانتخابات الأمريكية كانت شرعية، متابعا: ما طلبه دونالد ترامب من نائبه مايك بنس لم يكن دستوريا.
وتابع السيناتور الجمهوري: قلت من قبل أن جو بايدن فاز برئاسة الولايات المتحدة.
وكان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء، حيث قام المشرعون بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
وأشعر بالقلق إزاء الأيام الـ14 المقبلة..
السيناتور جراهام: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ فى انتخابات 2022الخميس، 07 يناير 2021 10:32 م
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قال السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام: لا نؤيد تفعيل التعديل الـ25 من الدستور التى تتيح عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وكل الخيارات مطروحة، متابعا: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ في انتخابات 2022.
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