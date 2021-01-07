اليوم السابع
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وأشعر بالقلق إزاء الأيام الـ14 المقبلة..

السيناتور جراهام: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ فى انتخابات 2022

الخميس، 07 يناير 2021 10:32 م
السيناتور جراهام: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ فى انتخابات 2022 ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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قال السيناتور الجمهورى ليندزي جراهام: لا نؤيد تفعيل التعديل الـ25 من الدستور التى تتيح عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وكل الخيارات مطروحة، متابعا: سنسعى لاستعادة مجلس الشيوخ في انتخابات 2022.

وأضاف السيناتور الجمهوري جراهام، خلال كلمة له: أشعر بالقلق إزاء الأيام الـ14 المقبلة، موضحا أن الانتخابات الأمريكية كانت شرعية، متابعا: ما طلبه دونالد ترامب من نائبه مايك بنس لم يكن دستوريا.

وتابع السيناتور الجمهوري: قلت من قبل أن جو بايدن فاز برئاسة الولايات المتحدة.

وكان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء، حيث قام المشرعون بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

 
اندلعت الفوضى بعد وقت قصير من إلقاء ترامب خطابًا مرة أخرى زعم فيه زوراً أنه فاز بولاية ثانية وتعهد بأنه "لن يتنازل أبدًا".
 
أطلقت الشرطة النار على امرأة، وقتلت بعد اختراق مبنى الكابيتول ومحاولة دخول غرفة مجلس النواب، وتوفي ثلاثة آخرون نتيجة "حالات طوارئ طبية"، بحسب إدارة شرطة العاصمة واشنطن.
 
تم نشر قوات من فرجينيا وماريلاند والحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في قمع العنف. بعد عدة ساعات من الاقتحام، أعلنت السلطات أنه تم تأمين مبنى الكابيتول.
 
مع اندلاع الفوضى، طلب ترامب، من مؤيديه العودة إلى ديارهم لكنه كرر الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت. وقال: "يجب أن ننعم بالسلام، يجب أن يكون لدينا القانون والنظام".
 
وقالت الشرطة انه تم القبض على 52 شخص، أربعة منهم على صلة بتهم أسلحة، وتم ضبط ستة أسلحة نارية. كما تم العثور على قنبلتين، أحدهما بالقرب من اللجنة الوطنية الجمهورية والأخرى بالقرب من اللجنة الوطنية الديمقراطية، إلى جانب مبرد مملوء بزجاجات المولوتوف.

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