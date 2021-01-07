الربيع الأمريكي.. كوميكسات ساخرة من احتجاجات مؤيدى ترامب أمام الكونجرس

كتب محمد شعلان

اتجهت أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الامريكية، منذ أمس، بعد أحداث الشغب والتظاهر لانصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وتفاعل المصريون مع أحداث الاحتجاجات الامريكية واقتحام الكونجرس بطريقة ساخرة بمجموعة من الكوميكسات الطريفة التى تسخر من المشهد السياسى فى امريكا.



هاشتاج الربيع الامريكى

وتصدر هاشتاج "الربيع الامريكى" ترند "تويتر" فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار فيديوهات وصور لاقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس وإثارة الفوضى وتدمير محتوياته احتجاجات على الانتخابات الرئاسية، وحول رواد السوشيال الميديا الواقعة إلى مناسبة ساخرة بالاستعانة بالتعليقات والصورة المعروضة على وسائل الاعلام العالمية بطريقة طريفة.



سخرية من مظاهرات امريكا

ونشر مغردون لقطات من فيلم "واسلاماه" الشهير للنجم الراحل أحمد مظهر تشبيها بمشاهد المتظاهرين داخل الكونجرس، فيما صور البعض ترامب على أنه عملاق ضخم يجلس على مبنى الكونجرس للتحريض على التظاهر، كما شبه آخرين ترامب على أنه أحد قادة التيارات المتطرفة وأظهروا وكأنه يلبس ملابسهم ويجلس للتظاهر أمام البيت الابيض.



تعليقات الهاشتاج



سخرية من ترامب

ووافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة، على التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بأكثر من 270 صوتا، كما رفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا.



صورة ساخرة من ترامب

واستقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وذكر ذلك مصدر مقرب من بوتينجر لشبكة (cnn) الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.