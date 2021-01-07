الانتهاء من رصف 3 طرق بمراكز بنى سويف ورصف ميدان المديرية خلال أسبوع

بنى سويف هانى فتحى

قال المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ببنى سويف، إنه تم الانتهاء من رصف طريق "اقهص" بالفشن جنوب المحافظة كرد الشىء لأصله، كما جارى الانتهاء من رصف طريق المرور الجديد بمركز سمسطا "من الشونة للمرور"، كما جارى الانتهاء من رصف طريق "دلاص الرياض" مركز ناصر.

وأضاف مدير عام الطرق فى بيان له، أنه جارى العمل الآن بميدان المديرية، والذى يتم الانتهاء منه خلال أسبوع للرصف، مشيرًا إلى أن هذه هى المرحلة الأخيرة فى العمل بالميدان، بعد عمل المحاور أسفل الكوبرى بتكلفة حوالى مليون ونصف المليون جنيه.

وتابع "فراج"، أنه سيتم تطوير شارع بورسعيد بالخطة الجديدة، حيث سيتم رصف وتطوير وتجميل حوالى كيلو إلا ربع فى الشارع بعد الانتهاء من أعمال الكوبرى بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمرور والصرف الصحى وغيرها.

واختتم فراج أن الهيئة فى خطتها الإضافية وضعت رصف شارع صفية زغلول بمدينة بنى سويف، وسيتم التنفيذ قريبا خاصة أنه شارع حيوى داخل المدينة.