الإمارات تسجل 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت الإمارات عن 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن بدء مشاركة المتطوعين ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقائم على الفيروسات الغدية.

وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس - أن دائرة الصحة في "أبوظبي" تجري التجارب، المفتوحة على 500 متطوع مبدئيا، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها، وتجرى التجارب على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس "كوفيد-19".