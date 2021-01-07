اقتحام الكونجرس × مانشيتات الصحافة الأمريكية.. 7 صحف ترصد "ليلة الفوضى".. صور

كتبت: نهال أبو السعود

سيطرت مشاهد الفوضى واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس على الصفحات الأولى للصحف الأمريكية الصادرة الخميس، والتى نددت جميعها بتلك الأحداث التى خلفت 4 قتلى وعشرات المصابين.

ووقعت أعمال الشغب بعد أقل من ساعة من بدء جلسة مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عملية اعتماد الهيئة الانتخابية لنتيجة الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الديموقراطى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عندما اخترق أنصار ترامب المعارضون لنتائج السباق الرئاسى لعام 2020 مبنى الكابيتول.

وعاد المشرعون إلى غرفهم لاستئناف المناقشات بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس قبل أن يؤكد المشرعون أخيرًا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، وفى صباح يوم الخميس، عكست الصفحات الأولى فى جميع أنحاء البلاد الحادث، وهى المرة الأولى التى يتم فيها اختراق الكابتول منذ عام 1812.



ديترويت فري برس

وحملت صحيفة "ديترويت فرى برس"، عنوان "انتفاضة ..الكونجرس تحت الهجوم من قبل مؤيدي ترامب".



سان فرانسيسكو كرونيكل

وجاء عنوان سان فرانسيسكو كوروونيكل "بعد فوز الديموقراطيون بالكونجرس ..جماعات عنف مدعومة من ترامب تهاجم مبني الكابيتول وتؤخر اعلان بايدن رئيسا".



فيلادلفيا انكويرير

فيلادلفيا انكويرير "عاصفة في الكابيتول .. أعمال عنف تقاطع فرز الأصوات الانتخابية".



نيويورك تايمز

وعنوان صحيفة نيويورك تايمز "أعمال عنف في الكونجرس تفرض إخلاء القاعات".



واشنطن بوست

واشنطن بوست "جماعات موالية لترامب تخترق الكونجرس .. والرئيس يحرض على اعمال العنف"



وول ستريت جورنال

وخلفت الاحتجاجات التي امتدت عدة ساعات مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة أصيبت برصاص ضابط شرطة بحسب وسائل إعلام أمريكية، بعدما تم اقتحام مبني الكونجرس وقاعات مجلسي الشيوخ والنواب.

واعتقلت قوات الحرس الوطني عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة "أوقفوا سرقة الانتخابات"، كما فرقوا الحشود عبر قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة علي المشهد خاصة داخل أسوار الكونجرس.

وردًا على الاضطرابات المدنية في مبنى الكابيتول هيل، أصدرت موريل باوزر عمدة وتشنطن حظر تجول للمقاطعة بدءًا من الساعة 6 مساءً الأربعاء. كما مددت إعلان الطوارئ في المدينة حتى 21 يناير، مما سمح للمدينة بالوصول إلى موارد إضافية لقمع أي اضطرابات مدنية أخرى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة بدأت "بتأمين محيط بمبنى الكابيتول" وأصدرت تحذيرات شفهية للعديد من المئات الذين بقوا في المنطقة بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ، وحتى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت واشنطن، كانت الشرطة قد ألقت القبض على 52 شخصاً، بينهم أربعة لحملهم مسدسات بدون ترخيص وواحد لحيازة سلاح محظور.