إف بى آى يناشد المواطنين الإبلاغ عن "مثيرى الشغب" فى "ليلة الكونجرس" الدامية

كتبت: نهال أبو السعود

يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالى مساعدة من الجمهور فى العثور وتحدى الأفراد الذى كانوا يحرضون على العنف فى واشنطن، بعد أن اقتحمت جماعات مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول امس الأربعاء، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى انه يقبل النصائح والوسائط الرقمية، بما فى ذلك الصور ومقاطع الفيديو، التى تصور أعمال الشغب والعنف للمساعدة في العثور على أولئك الذين ربما انتهكوا القانون الفيدرالى وقال فى بيان "هدفنا هو الحفاظ على الحق الدستورى للجمهور فى الاحتجاج من خلال حماية الجميع من العنف والأنشطة الإجرامية الأخرى".

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، الأربعاء، بينهم امرأة أطلقت عليها النار برصاص شرطة الكابيتول ، وسط احتجاجات وأعمال شغب من قبل أنصار الرئيس، وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص آخرين - امرأة ورجلين - لقوا حتفهم بعد تعرضهم على ما يبدو "لحالات طوارئ طبية منفصلة" بالقرب من مبنى الكابيتول.

وقال رئيس شرطة العاصمة روبرت كونتي خلال مؤتمر صحفي إن 14 ضابطا على الأقل أصيبوا بجروح خلال أعمال الشغب. تم "سحب أحد الضباط وسط الحشد وتعرضه للاعتداء" ، مما أدى إلى "إصابات خطيرة" تطلبت العلاج في المستشفى. كما تم نقل ضابط آخر إلى المستشفى.

حتى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت واشنطن كانت الشرطة قد ألقت القبض على 52 شخصاً ، بينهم أربعة لحملهم مسدسات بدون ترخيص وواحد لحيازة سلاح محظور، وقال كونتي إن 26 من أصل 52 عملية اعتقال تمت على أراضي الكابيتول، كما عثرت الشرطة على قنبلتين أنبويتين قرب مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

أدت أعمال الشغب في الأصل إلى توقف جلسة مشتركة لاجتماع الكونجرس للمصادقة على أصوات الهيئة الانتخابية التي أكدت رسميًا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، بعد تأمين مبنى الكابيتول ، اجتمع المشرعون من كلا الحزبين للإعلان الرسمي لفوز بايدن.