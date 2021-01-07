اليوم السابع
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"أوقاف الشرقية": 13 ألف مسجد وزاوية جميعهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

الخميس، 07 يناير 2021 01:59 م
"أوقاف الشرقية": 13 ألف مسجد وزاوية جميعهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية الشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه لم يتم إغلاق أى مسجد من مساجد المحافظة حتى الآن، وأن أئمة المساجد والقائمين عليها من الوزارة والأهلى يقدمون نموذجا جميلا فى الحفاظ عن الصحة العامة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الشرقية بها أكبر عدد مساجد على مستوى الجمهورية حيث يوجد 9 آلاف و63 مسجدا تابعين للأوقاف بخلاف ما يزيد عن 4 آلاف مسجد أهلى نقوم نحن بمتابعة ورقابة جميع المساجد، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يفيد أن وزارة الأوقاف مسئولة عن جميع المساجد والزوايا سواء التابعة للوزارة أو غير التابع لها.

وأوضح الخطيب أن فيروس كورونا أرغم الجميع على أن يحافظوا على أنفسهم وعلى غيرهم لأنه إذا مرض واحد ممكن أن يعدى من حوله سواء كان مسلما أو غير مسلم ومن هنا وجب على الجميع أن يحافظ على نفسه وعلى المجتمع.

ولفت إلى أن مفتشى الأوقاف يمرون بشكل دائم على المساجد لمراقبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها وتتخذ الإجراءات القانونية ضد من يتهاون بالإجراءات بأى مسجد.


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