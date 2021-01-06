اليوم السابع
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وزير الخزانة الأمريكى يجرى مباحثات مع وزير الرى السودانى حول سد النهضة

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:37 م
وزير الخزانة الأمريكى يجرى مباحثات مع وزير الرى السودانى حول سد النهضة وزير الرى السودانى ياسر عباس
كتب سمير حسنى

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وقعت الحكومة السودانية على مذكرة تفاهم مع وزير الخزانة الأمريكى، تمنح واشنطن بمقتضاه تمويلا للسودان يقدر بمليار دولار سنويا وإعفاءً للديون.

 

وقالت مراسلة قناة العربية الحدث، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين سيجتمع بوزير الري السوداني  ياسر عباس لإجراء محادثات بشأن سد النهضة.

 

وكانت الخرطوم أعلنت تحفظها على المشاركة فى الاجتماع الوزارى الثلاثى بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذى عقد الإثنين الماضى.

 

وأوضحت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان أصدرته اليوم، "أنه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزارى الثلاثي، الذى عقد أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائى مع خبراء الاتحاد الأفريقى والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق السودان رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثى المباشر مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيدا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقى لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

 

وأكدت وزارة الرى والموارد المائية السودانية "على تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية فى تسهيل التفاوض".


وزير الرى السوداني

السودان

اثيوبيا

سد النهضة

وزير الخزانة الامريكي

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