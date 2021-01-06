اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 06:12 م
خالد صلاح
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وزارة الصحة الأوكرانية ترفض رفع إغلاق كورونا خلال الشهر الجارى

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:50 م
وزارة الصحة الأوكرانية ترفض رفع إغلاق كورونا خلال الشهر الجارى اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كييف /أ ش أ/

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قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ترفض تأجيل الإغلاق أو رفعه فى أنحاء البلاد خلال شهر يناير الجاري.

وذكر ستيبانوف -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه تم تسجيل ما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال العطلات، كما يتوفى نحو 200 شخص يوميًا إثر الإصابة بالفيروس، ويوجد أكثر من 23 ألف شخص فى المستشفيات فى الوقت الراهن وأكثر من 10% من الإصابات تعد خطيرة.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مسبقًا عن تشديد قيود الإغلاق اعتبارًا من 8 وحتى 24 يناير الجاري، مضيفًا أن علماء الأوبئة حذروا من ارتفاع متوقع فى أعداد الإصابات بكورونا عقب عطلتى عيد الميلاد ورأس السنة.

 

 


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