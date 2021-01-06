اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: خطوات الردع الاستراتيجى لاحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفا عاليا

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:19 ص
واشنطن: خطوات الردع الاستراتيجى لاحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفا عاليا البنتاجون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر رسمى فى وزارة الدفاع الأمريكية، إن خطوات الردع الإستراتيجي الأخيرة التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفا عاليا، ومن المستبعد إضافة أى قدرات عسكرية جديدة عليها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ستبقى في الخليج بسبب «التهديدات الأخيرة» من جانب إيران، وفق ما نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية.

تجري نيميتز دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر، لكنّ وسائل إعلام أمريكية قالت هذا الأسبوع إن كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.

 


البنتاجون

ايران

أمريكا

ازمه ايران

اخر الاخبار

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. البنتاجون: حاملة الطائرات "نيميتز" باقية فى الخليج.. نائبة بالكونجرس الأمريكى تؤدى القسم بالزى الفلسطينى.. طوارئ فى إسبانيا بسبب العواصف وإغلاق 12 ميناء

الإثنين، 04 يناير 2021 12:00 م

10وزراء دفاع أمريكيين سابقين يدعون البنتاجون لعدم التدخل فى نتائج الانتخابات

الإثنين، 04 يناير 2021 08:24 ص

البنتاجون: حاملة الطائرات "نيميتز" باقية في الخليج

الإثنين، 04 يناير 2021 07:31 ص

بلومبيرج: البنتاجون يؤجل الإنتاج التجارى لمقاتلة "إف-35" لأجل غير مسمى

السبت، 02 يناير 2021 10:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة