واشنطن: خطوات الردع الاستراتيجى لاحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفا عاليا

كتب أحمد عرفة

قال مصدر رسمى فى وزارة الدفاع الأمريكية، إن خطوات الردع الإستراتيجي الأخيرة التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفا عاليا، ومن المستبعد إضافة أى قدرات عسكرية جديدة عليها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ستبقى في الخليج بسبب «التهديدات الأخيرة» من جانب إيران، وفق ما نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية.

تجري نيميتز دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر، لكنّ وسائل إعلام أمريكية قالت هذا الأسبوع إن كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.