نائب محافظ سوهاج يتفقد إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى

سوهاج محمود مقبول

تفقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

وتابع القاضى انتظام سير عمل الإدارة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، موجها بحسن استقبال المواطنين والتعامل الفورى مع الشكاوى والطلبات وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة، وضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لقرارات مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه نائب المحافظ بضرورة الاهتمام بملف التصالح وتوسيع مجال مشاركة المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية من منطلق المسئولية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا .