مياه المنيا: استقبلنا 17 ألف شكوى خلال العام الماضى وتم حلها

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب إن الشركة استقبلت وحلت 17 ألف شكوى خلال عام 2020 .

وأضاف الشهاوى أن الشكاوى تم ورودها عن طريق الخط الساخن 125 حيث تم استقبال 14864 شكوي مياه وصرف وتجاري وجودة عن طريق الهاتف الأرضي والموبايل والواتس والموقع الالكتروني للقابضة وتطبيق 125 بالإضافة إلى 782 شكوى فى الصحف والبوابة الموحدة ووزارة الإسكان والمواطنين بالقابضة و600 شكوى من مجلس النواب و300 شكوى أون لاين و74شكوى مواقع اليكترونية و44مواقع التواصل الاجتماعى و3 من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية و22 شكوى من مصادر أخرى، كما ورد للشركة من إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 281 شكوى منها 30 شكوى من البوابة الموحدة.

وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية كبيرة لمثل هذه الشكاوى وتعمل على حلها فى أسرع وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.