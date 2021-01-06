اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 08:55 م
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مطلب أممى من لجنة "5+5" الليبية باستكمال مفاوضات فتح الطريق الساحلى

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:05 م
مطلب أممى من لجنة "5+5" الليبية باستكمال مفاوضات فتح الطريق الساحلى ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة
كتب : أحمد جمعة

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أشدّ الترحيب بخبر تبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها فى اتفاق وقف إطلاق النار.

 

واعتبرت البعثة الأممية فى بيان لها هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.

 

وتبادل طرفا الصراع في ليبيا اليوم الأربعاء، عملية إطلاق وتبادل الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي ضد قوات حكومة الوفاق فى العاصمة طرابلس خلال عام ونصف.


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