مساعد كامالا هاريس: نائبة الرئيس المنتخب آمنة ولن أفصح عن مكانها

كتب أحمد عرفة

قال مساعد كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن نائبة الرئيس المنتخب آمنة، موضحًأ أنه لن يفصح عن مكانها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ساحات الكونجرس، حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأفادت القناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب.

واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.