مرور الإسماعيلية يضبط 7 من السماسرة داخل الإدارة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك إدارة مرور الإسماعيلية و ضباط مباحث الإدارة من القبض على 7 أشخاص يمارسون السمسرة داخل دائرة ادارة مرور الاسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من العميد عماد سرحان مدير ادارة مرور الاسماعيلية يفيد بقيام العقيد محمد سليمان رئيس مباحث ادارة المرور بضبط كلا من "احمد .م.ب"56 عام مهندس كهرباء مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارةالمرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى و"البدرى.ال.م"39 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة نقل و"احمد.م.ع"27 عام سائق مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارةالمرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى و"محمد.ر.ع"27 عام دبلوم تجارة مقيم مدينة نصر قسم ثان القاهرة بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارةالمرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى و"عبدالعزيز.ع.ع"22 عام بدون عمل مقيم العريش شمال سيناء بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارةالمرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة نقل و"حسن.م.ع" 22 عام طالب مقيم الشيخ زويد شمال سيناء بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارةالمرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى و"محمد.ف.ع" 42 عام سائق مقيم نفيشة دائرة مركز الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارةالمرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة .