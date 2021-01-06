مدينة القرنة تبدأ مشروع إضاءة جبل البر الغربى ليلاً قبل الموسم السياحى الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، بدء العمل في مشروع إعادة إضاءة وإنارة جبل البر الغربي التاريخي الذي يضم مقابر ملوك الفراعنة ليلاً قبل انطلاق الموسم السياحى الشتوى.

ويقول العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يساعد فى تجميل جبل البر الغربي أمام السائحين بأحدث أنظمة الإنارة، وذلك مع زيادة أعداد السياح من حول العالم.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أنه تم العمل فى المشروع بأيدى رجال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، وتقرر افتتاحه قبل أعياد الميلاد.

وكانت قد أعلنت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالبدء فى إعادة إنارة الجبل بالبر الغربى لمدينة الأقصر باستخدام أحدث أنظمة الأنارة، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة بصريات) فى تنفيذ المشروع.

وأضافت المهندسة مارى روحى، فى بيان صحفى، أن الكشافات المستخدمة فى عملية الإنارة هى الليد الموفرة "وورم" وهى الإضاءة صفراء اللون والتى تتماشى مع إضاءة الجبل، كما تساعد على تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء بنسبة 35%، وترشد الإستهلاك مع الحفاظ على الجانب الجمالى، حيث أكدت مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر على الانتهاء من أعمال الإنارة بالجبل قبل أعياد الميلاد والموسم السياحى.