محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن أسانج بكفالة

رفضت محكمة بريطانية الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الأربعاء، وأشارت قاضية إلى احتمال هروبه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتسلمه من بريطانيا.

وقضى أسانج أكثر من ثماني سنوات متحصنا في سفارة الإكوادور بلندن أو حبيسا في السجن.

لكنه انتصر في محاولة لوقف تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة 18 اتهاما بانتهاك قانون التجسس، والتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية. وطلب بعد ذلك الإفراج عنه بكفالة.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر "لدي قناعة بأن هناك أسسا واقعية تدفع للاعتقاد بأن أسانج، في حالة الإفراج عنه اليوم، لن يسلم نفسه للمحكمة لمواجهة إجراءات الطعن".

وتقول وزارة العدل الأمريكية إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج.

وقالت باريتسر "فيما يتعلق بأسانج فإن هذه القضية لم يتم حسمها بعد... نتيجة هذا الطعن غير معروفة حتى الآن".