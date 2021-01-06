محافظ كفر الشيخ يغلق 7 مراكز دروس خصوصية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لليوم الثانى على التوالي، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، بعاصمة المحافظة، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من القيادات الشرطية.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية فى المنطقة الواقعة بجوار دوران الـ47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولى، وشدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظا على صحة المواطنين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، كما قرر قطع التيار الكهربائى عن مواقع الدروس الخصوصية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، أولياء أمور الطلاب، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، وحتى لا ينقل أى طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.