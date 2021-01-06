محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء بتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والبوابة الالكترونية والمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة بطور سيناء ، رافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام .

وأكد المحافظ إن تركيب خط الربط بالمراكز التكنولوجية ورفع كفاءة النقاط وربط الإدارات يجري بالتنسيق مع وزارة التخطيط مضيفا أن المراكز التكنولوجية أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد .

وأشار إلى أن هذا الربط يساعد في الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية، لتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء العمل من خلال الشبكة المحلية، إلى جانب سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن.

في سياق أخر قام محافظ جنوب سيناء باصطحاب عدد من رجال الاعمال لتفقد منطقة حمام موسى وطرح أفكار التطوير والاستثمار عليهم تتضمن إقامة مركز استشفاء عالمى يضم فندقا ومستشفى ومراكز تجميل واستشفاء فضلا على الخدمات الاخرى ، خاصة وأن حمام موسى يشتمل على عيون كبريتية ذو درجة حرارة 19درجة مئوية تنبع من الجبل منذ اكثرمن 5الاف عام تشفى العديد من الامراض .