محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بورسعيد - السيد فلاح

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الأربعاء، للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بمزيد من الخير والرخاء والأمن والأمان، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ بورسعيد في بيان له، أن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين دائما يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش في الوطن الواحد، مما يساهم في نهضة الدولة وتقدمها.

وأضاف بأن العيد اليوم هو عيد لجميع المصريين الكل يحتفل به وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه.