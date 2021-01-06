محافظ المنوفية يوجه بتلافى ملاحظات شارع حضانة الفاروق بشبين الكوم فورا

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتلافي كافة الملاحظات الفنية الواردة بتقرير اللجنة المشرفة على تنفيذ أعمال الرصف بشارع حضانة الفاروق بحي شرق شبين الكوم خلال أسبوع ، جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشرفة على أعمال الرصف بنطاق المحافظة لمناقشة الموقف الحالي لرصف عدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمهندس طارق الجزار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا ، ووكيل وزارة الإسكان ، ومدير الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

وبدأ الاجتماع بإستعرض وكيل وزارة الاسكان تقرير أعمال اللجنة المشرفة علي تنفيذ أعمال رصف بشارع حضانة الفاروق والمنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق ، موضحاً أنه تبين وجود بعض الملاحظات الفنية ومنها عدم ضبط منسوب الربط للشوارع الجانبية ، وكذا عدم ضبط منسوب أغطية الغرف مع منسوب الأسفلت مع ضرورة تغيير الأغطية التالفة طبقاً للمواصفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا ووكيل وزارة الاسكان ومدير مديرية الطرق بالمنوفية لضمان سرعة تلافى كافة الملاحظات وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ الأعمال ، وإعداد تقرير من قبل اللجنة والعرض عليه يفيد بتلافي كافة هذه الملاحظات.

كما استعرض خلال الاجتماع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعض معوقات أعمال رصف طريق 21 "شعشاع – طليا – الكوادي" بطول 2600 كم ، وكذا "طريق أشمون –سمادون- كفر السيد" ، وقد وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال خلال 10 أيام .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة تنفيذ خطة الرصف بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة للإنهاء الأعمال ، مشيراً إلي أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.