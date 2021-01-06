محافظ الإسماعيلية: رفع قيمة مقدم التصالح لـ30% فى يناير و35% بفبراير

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 8 لسنة 2021، بمد مدة التصالح لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر مارس 2021، وذلك بناء علي ما انتهي إليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2020، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال محافظ الإسماعيلية، من المقرر أن يكون سداد جدية التصالح بنسبة 30% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة فى الطلبات المقدمة وذلك خلال شهر يناير 2021 وتزداد هذه النسبة لتصبح 35% خلال شهر فبراير 2021 وتزداد هذه النسبة لتصبح 40% بالنسبة للطلبات التى تقدم خلال شهر مارس 2021 طبقا للضوابط والاجراءات، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة تنفيذ ما جاء بالقرار وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.