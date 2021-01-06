محافظ أسوان يناشد المواطنين الالتزام بالكمامة ويحذر من الضبطية القضائية

أسوان - عبد الله صلاح

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

وقال محافظ أسوان، إن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث أنه لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم ولاسيما أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير.

وفى سياق متصل، يتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة والجهات المعنية لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بإلزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل المختلفة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق ، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لإنتشار فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات هذا الفيروس.