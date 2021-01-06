مجموعة من أنصار ترامب يتسلقون جدران الكونجرس الأمريكي.. صور

كتب مصطفى عنبر

أظهرت صور لاقتحام الكونجرس الأمريكي، من قبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تسلق عدد من المتظاهرين جدران مبنى الكونجرس الأمريكي.

وتمكن متظاهرون من أنصار الرئيس دونالد ترامب من اقتحام قاعة مجلس النواب الأمريكي بعدما تمكنوا من اختراق مبنى الكونغرس، ودخول مقر مجلس الشيوخ.

و استخدمت الشرطة الامريكية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اشتبكت معهم، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضًا، ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز، وفق "العربية نت".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، في وقت شهر فيه عناصر الشرطة أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.

وأضافت بأن امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط مبنى الكونغرس.

وعمد متظاهرون إلى إنزال العَلَم الأمريكي من فوق مقر الكونغرس.

وبعد تفاقم أعمال الشغب طالبت بلدية واشنطن بتدخل الحرس الوطني إلا أن البنتاغون رفض طلبًا بنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.

وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرًا للتجول الأربعاء، يشمل كامل المدينة من الساعة الـ6 مساء حتى الـ6 من صباح الخميس.

وجاء هذا القرار بعدما تقدَّم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس؛ ما أجبر المشرّعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وانطلقت تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء، تلبية لدعوة من ترامب قبيل جلسة لمجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن تعلن رسميًّا الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.