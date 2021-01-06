وأضاف جمال الدين - وفقًا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده أصدرت أمرًا للجنة المعنية بتقديم توصيات بشأن هذه القضية في غضون الأسابيع القادمة لاحتواء تفشي الفيروس بشكل فعال، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الأمر سيشمل وزارات الداخلية والخارجية والموارد البشرية.