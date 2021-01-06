قال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزى خيرى جمال الدين، إن اللجنة الخاصة بشأن ضمان وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ستبحث ما إذا كان من الممكن توفير التطعيم ضد الفيروس لدى العمال الأجانب والمغتربين بشكل مجاني.
وأضاف جمال الدين - وفقًا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده أصدرت أمرًا للجنة المعنية بتقديم توصيات بشأن هذه القضية في غضون الأسابيع القادمة لاحتواء تفشي الفيروس بشكل فعال، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الأمر سيشمل وزارات الداخلية والخارجية والموارد البشرية.
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