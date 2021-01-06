كندا تعلن عن مساعدات لكرواتيا فى أعقاب الزلزال المدمر

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أعلن وزير الخارجية الكندى فرانسوا فيليب شامبين، عن تمويل لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإغاثة فى كرواتيا، في أعقاب الزلزال المدمر الأخير الذى بلغت قوته 6.4 درجة، وتساهم حكومة كندا بمبلغ نصف مليون دولار كندى للصليب الأحمر الكندي لدعم استجابة الصليب الأحمر الكرواتي ومساعدة المتضررين من الزلزال، من خلال توزيع السلع الأساسية مثل الطعام والماء على المتضررين، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية، فضلًا عن التعاون لتقييم الوضع وضمان استجابة منسقة.



وقال وزير الخارجية الكندي في بيان "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والدمار الرهيب الناجم عن الزلزال القوي. وكندا تتقدم بأصدق تعازيها لشعب كرواتيا وهي على استعداد لدعمهم خلال هذا الوقت العصيب".