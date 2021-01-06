عامل نظافة بمحطة نجع حمادى يعثر على 10 آلاف جنيه ويعيدها لصاحبها بقنا

قنا صابر سعيد

كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، محمود حمادة حسين، ناظر محطة نجع حمادي، وأحمد عبد الوهاب، عامل نظافة بشركة الخدمات المتكاملة ومقر عمله محطة نجع حمادي، لأمانتهم المشهودة.

البداية حينما عثر عبد الوهاب، عامل النظافة على حقيبة بها مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك أثناء تأدية عملهم، وما كان منه إلا البحث عن صاحب الحقيبة باستخدام الإذاعة الداخلية للمحطات، وتسليم المفقودات لأصحابها، والذين عرضوا مبالغ مالية على المكرمين نظير أمانتهم، إلا أن إيمانهم بأن تصرفهم ما هو إلا جزء من المقتضيات الوظيفية والقائمة على خدمة مستقلى المرفق وتقديم كل سُبل الراحة أثناء رحلاتهم.

وأعرب المهندس أشرف رسلان، عن سعادته بمثل هذه النماذج المشرفة، داعيًا الجميع للاقتداء بهم، ومثمنًا لهم أمانتهم وحسن تصرفهم النابع عن سمو أخلاقهم وكامل علمهم بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وأصدر رئيس الهيئة، تعليماته بصرف مكافأة مالية للمكرمين، كدور رئيسى يجب على الهيئة القيام به، لجعل تلك النماذج علامات مضيئة يسير من خلفها باقى العاملين، وهم على يقين أن هيئتهم داعمًا ومساندًا وكذا محفزًا لمن يجيد من أبنائها.