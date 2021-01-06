"طب بيطرى الشرقية" تعلن الانتهاء من حصر وترقيم الثروة الحيوانية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بحصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة قرى ومراكز المحافظة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة واضحة عن أعداد المواشى وتوزيعها الجغرافى للمساهمة فى تطوير الخطط والبرامج المناسبة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وزيادتها، وكذلك الوقوف على الاحتياجات الفعلية من تطعيمات ضد أى أمراض وتقديم الخدمات للمربين لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية (الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية بالمراكز) بالاشتراك مع مديرية الزراعة (الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات والجمعيات الزراعية) وبالتنسيق مع إدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة انتهت من حصر الثروة الحيوانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة وجاء إجمالى الحصر على النحو التالى 534502 رأس 144560 أبقار – 138890 جاموس – 115515 أغنام – 90077 ماعز – 900 إبل – 44560 دواب.

وقال مدير مديرية الطب البيطرى، إن أعمال الحصر والترقيم للثروة الحيوانية تأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة لتحديث قاعدة بيانات الثروة الحيوانية لوضع استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة الحيوانية وتحديد الاحتياجات الفعلية ومتابعة معدل أداء الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها.