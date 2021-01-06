ضبط مواد كيماوية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع لحماية المواطنين من الغش التجارى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أنه تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة مواد كيمياوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بإحدى المصانع بالمنطقة الرابعة ببرج العرب.

تم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية: 12000 لتر جلسرين منتهى الصلاحية، 10000 لتر ميثانول مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

من جهة أخرى، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض المواطنين بمنطقة الحضرة الجديدة والتى تلقاها المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تركزت فى شكاوى من بعض المخابز البلدية بالمنطقة، أصدر تعليماته إلى إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة.

تم تشكيل حملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين كثفت رقابتها على منطقة الحضرة الجديدة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية سواء المخابز والبقالة التموينية والسوبر ماركت والأسواق، والتى أسفرت عن تحرير 14 محضر إنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة، تحرير محضر تصرف فى الرصيد الاستيراتيجى لأحد المخابز البلدية، وتحرير محضرين عدم وجود لوحات بيانات المخبز، وتحرير محضر حيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية الموجودة في الأسواق.