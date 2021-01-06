زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: الديمقراطية الأميركية فى خطر

كتب أحمد عرفة

قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ، إن المحاكم رفضت الدعاوى التى تقدمت بها حملة ترامب لرفض نتائج الانتخابات، لأنها لم تجد أدلة على تزوير واسع، متابعا: الديمقراطية الأميركية في خطر.

وأضاف زعيم الأغلبية الجمهورية، خلال جلسة الكونكرس للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، أنه لا شيء أمامنا يثبت وجود أخطاء جسيمة في الانتخابات قد تقلب النتيجة.

وتابع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: لا شيء أمامنا يثبت وجود أخطاء جسيمة في الانتخابات قد تقلب النتيجة، مستطردا: واجب مجلس الشيوخ إنهاء حالة الانقسام.

واستطرد زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ما يحصل الآن يعرض بلادنا وديمقراطيتنا للخطر ويجب أن يتوقف.

وفى وقت سابق شهدت جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز جو بايدن برئاسة أمريكا حالة جدل واسعة، تلك الجلسة التي حضرها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، حيث بدأت جلسة التصويت على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الكونجرس الأمريكي، ولاية تلو الأخرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية وذكرت قناة العربية أن هناك جدل مع بداية جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إنه من حق شعبنا إجراء انتخابات نزيهة والتحقيق الكامل في أي تجاوزات.

وأضاف مايك بنس خلال جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية: سأقوم بواجبي لضمان عقد جلسة استماع عادلة في الكونجرس للاستماع إلى كل المزاعم.