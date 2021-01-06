وقالت الحكومة الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن المنطقة الاقتصادية الخاصة "أفانجارد"، ستظهر في أومسك، ومن المقرر إنشاء مصانع للبتروكيماويات هناك، حيث سيوفر ذلك أكثر من 700 فرصة عمل بحلول عام 2030، وجذب حوالي 23 مليار روبل من الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضافت أنه سيطلق على المنطقة الاقتصادية الخاصة الثانية، اسم "وادى كراسنويارسك التكنولوجى"، كما تم عقد ست اتفاقيات مع المقيمين المحتملين ، والحديث يدور عن مصنعين للمعدات الصناعية، ومنتجات الألمنيوم للطائرات وبناء الماكينات.

وبحلول عام 2030، ستظهر حوالى 1.3 ألف فرصة عمل على أساس هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسيتجاوز حجم الاستثمارات 16 مليار روبل.