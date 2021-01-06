اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 125 طن قمامة فى حملة مكبرة بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:27 م
رفع 125 طن قمامة فى حملة مكبرة بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف حملة نظافة ورفع المخلفات والقمامة بمدينة الفشن
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف ، بحملة مكبرة رفعت خلالها 125 طن قمامة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بالعمل الميدانى المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية ، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، برئاسة المهندس محمود سعد ، القيام برفع 85 طن من القمامة والمخلفات من شارع " سماح الوجوه والترعة الفشنية، وشارع الجيش ومنطقة البحر الأعظم وشارع سعد زغلول وطريق مستشفى الفشن المركزي" ، كما تم رفع إشغالات الطريق العام من " شارع الإبراهيمية وشارع سعد زغلول وشارع البنك الأهلي " .

فى حين قامت الوحدات القروية بالدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر وذلك للقضاء على تجمعات القمامة ، وتحسين البيئة المحيطة ، ورفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية ، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية شنرا اليوم برفع 8 طن من القمامة المنزلية علاوة على 20 طن ناتج تطهير ترعة شنرا، فى حين قامت الوحدة المحلية لقرية أبسوج بمعاينة وفحص 3شكاوى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية بنى صالح، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية تلت بجمع 11 طن مخلفات من قرية تلت وطلا وتوريدها إلى المحطة الوسيطة بالفشن .

 

بنى سويف

مدينة الفشن

حملة نظافة

رفع قمامة من بنى سويف

الوحدة المحلية بمدينة الفشن

محافظ بنى سويف

اخبار محافظة بنى سويف

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة