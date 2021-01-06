اليوم السابع
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رئيس وزراء كندا يعرب عن إحباطه لبطء وتيرة التطعيم ضد كورونا فى البلاد

الأربعاء، 06 يناير 2021 06:00 ص
رئيس وزراء كندا يعرب عن إحباطه لبطء وتيرة التطعيم ضد كورونا فى البلاد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
كتب محمد جمال

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أعرب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو عن "إحباطه" جراء بطء وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أسابيع، وقال ترودو فى مؤتمر صحفي: "أعتقد أن كل الكنديين، وأنا ضمنهم، مصابون بإحباط جراء هذا الوضع"، وأضاف: "لا نريد رؤية اللقاحات في الثلاجات، نريد أن نراها تحقن فى أذرع الكنديين الأكثر عرضة للفيروس.. حان الوقت لتسريع حملة التطعيم".

وأعرب عن تفاؤله بإمكان تلقيح كل الكنديين الراغبين بتلقي اللقاح بنهاية سبتمبر، ومن المقرر أن يعقد ترودو الخميس المقبل اجتماعا مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم حول "الجهود الإضافية التي يمكن أن تبذلها الحكومة الفدرالية لمساعدتها على تلقيح الكنديين بأسرع وقت ممكن".


جاستن ترودو

كندا

كورونا

لقاح كورونا

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