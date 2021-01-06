وذكر مجلس الوزراء السوداني،في بيان،أن حمدوك استقبل،اليوم في الخرطوم، وزير الخزانة الأمريكي، الذي وصل إلى السودان، في زيارة هى الأولى من نوعها، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، العدل نصر الدين عبد الباري، الخارجية عمر قمر الدين، الري والموارد المائية ياسر عباس، ومستشار وزارة الخزانة آدم لييرك، ومستشار الأمن القومي ومدير إدارة الخليج وشمال افريقيا ميجيل كورييا، والقائم بالأعمال الأمريكي لدى السودان برايان شوكان.

وثمن رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء جهود الإدارة الأمريكية التي أفضت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية مما يحصنه أمام القضاء الأمريكي من أي دعاوى مستقبلية .

