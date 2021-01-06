رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزى وتتابع الإجراءات الاحترازية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، يرافقها كلا من النائب عبدالرحيم كمال والنائب محمد سعيد الدابى نواب مجلس الشيوخ ، حيث تم متابعة سير العمل ومعاينة الأقسام ، بحضور مدير المستشفى.

وتجولت رئيس المدينة وأعضاء مجلس النواب المرافقين لها بقسم العزل وتجهيزات العناية المركزة ومعاينة التجهيزات ، كما شملت الزيارة المرور على أقسام المستشفى المختلفة .

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم مناقشة احتياجات المستشفى من العمال، إضافة إلى التأكيد على مساندة المستشفى بتوفير باقى الأجهزة المطلوبة تباعا، ومناقشة مبادرة نواب مجالس الشيوخ بحضور الدكتور محمود محمد عبدالحكيم مدير مركز الأورام بقنا لعمل عيادة الأورام بمستشفى سفاجا لفحص الحالات الجديدة ومتابعة الحالات القديمة وصرف علاج لهم واستقبال مرضى الأورام وتقديم الدعم الطبى لهم.

وأضافت : أنه تم الاطمئنان على مخازن المستشفى والاطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابعت تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لمجابهة حالات الطوارئ.

وأكدت ضرورة انتظام الرش والتطهير الدورى لجميع أقسام المستشفى موجهاً بتكثيف جهود النظافة العامة بالمستشفى، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليها وكذلك الأطقم الطبية بها.



جانب من الجولة



جولة رئيس مجلس مدينة سفاجا بالمستشفى المركزى