اليوم السابع
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رئيس شركة مياه الغربية يناقش خطة السلامة وتوسعات محطة مياه الجلاء

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:55 م
رئيس شركة مياه الغربية يناقش خطة السلامة وتوسعات محطة مياه الجلاء المهندس عادل عطية سعد رئيس شركة مياه الشرب بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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ترأس المهندس عادل عطية سعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والعضو المنتدب، اجتماع مناقشة خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة توسعات الجلاء المرشحة ، وكذلك و ورشة عمل مأمونية تداول الصرف الصحي.

 وتناول الاجتماع عدة جوانب منها ، خطة توسعات المحطة ومراحل إعداد الخطة ومصدر المحطة (المأخذ) واهم الاجراءات والمخاطر التى تم رصدها ومراحل المعالجة وشبكات توزيع المحطة وأنواع الخطوط والشبكات وحصر الضغوط فى نطاق الشبكة والتعاون مع القطاع التجارى فى مناقشة وصلات ومحاضر الخلسه والتعاون مع ممثلى وزراة الرى فى إزالة المخاطر المحيطة بالمأخذ.

كما وجه رئيس الشركة بالإزالة الفورية لمبنى الحمامات العمومية من أمام موقف الجلاء والاهتمام بفترة السدة الشتوية والتعاون أيضا مع ممثلى وزراة البيئة ومركز ومدينة طنطا فى إزالة المخلفات المحيطة بالمأخذ و المحطة .

وتناول الاجتماع ايضا الاجراءات الصحية و المخاطر على المستهلكين والشكاوى وكيفية المعالجة وتوجيه إدارة العلاقات بإقامه ندوات توعويه لمنطقه المرشحة بعدم القاء المخلفات فى المأخذ .

 

 


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