رئيس جامعة بنى سويف يهدى مجلس النواب 650 نسخة من الدليل الإرشادى للبرلمان

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مجلس النواب المصري، وكان فى استقباله المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، ورافق رئيس الجامعة فى زيارته الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الزيارة هو إهداء مجلس النواب المصرى 650 نسخة من الدليل الإرشادى للبرلمان، والذى تم إعداده وتحريره من قبل الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية لأعضاء المجلس بمناسبة بدء الفصل التشريعى الثانى 2021- 2026، حيث خصصت الجامعة نسخة لكل عضو برلماني، على أن يتم توزيعها من خلال الأمانة العامة تحت إشراف المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، بالإضافة إلى توزيع نسخ أخرى لعدد من الجهات داخل الدولة منها، إدارة الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارات المختلفة ووزارة الشباب والرياضة، وبرلمان الشباب، وبرلمان الطلائع، وبرلمان شباب مصر 2020 بمحافظة بنى سويف.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الزيارة تأتى فى ضوء حرص الجامعة الشديد على تعزيز العلاقات التكاملية بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتكاتف مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الجامعة بصدد إصدار سلسلة من الأدلة الإرشادية الأخرى فى ضوء خطة الجامعة فى المشاركة المجتمعية وخدمة الدولة المصرية.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزى، الشكر والتقدير لجامعة بنى سويف لتعاونها مع المجلس وحرصها على تعزيز التعاون مع نواب المجلس، خاصة فى نشر الوعى الثقافى ومشاركتها مؤسسات الدولة المصرية فى كافة المناسبات الوطنية، مشيدا بالدور الحيوى والفعال الذى تقوم به جامعة بنى سويف سواء على مستوى المشاركة الاجتماعية أو مستوى البحث العلمى والنهوض به، مشيرا إلى أن الدليل يعتبر جهد مركز وشامل.

وأشار الدكتور جمال عبد الرحمن، إلى أن الجامعة أتاحت نسخة إلكترونية على موقعها الرسمى بغرض تحقيق أكبر قدر من الفائدة لطلاب الجامعة وطلاب الجامعات المصرية، ولنشر الوعى وزيادة المعرفة بالعمل البرلماني، والثقافة البرلمانية بشكل عام.

من جانبها، قالت الدكتورة الشيماء عبد السلام، إن الدليل يهدف إلى تيسير مهمة النواب داخل المجلس، وتبرز أهميته فى أنه موجز، وبسيط، ويوفر الوقت والجهد للعضو البرلماني، حيث يركز بالأساس على الاختصاصات الرقابية والتشريعية والسياسية للبرلمان المصري.

جدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزى كرم الدكتور منصور حسن وإهدائه درع المجلس، نظرا لاهتمامه الشديد بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وخاصة مجلس النواب الذى يعد أحد أهم أركان الدولة كما قدم الدكتور منصور حسن درع جامعة بنى سويف للمستشار محمود فوزى تقديرا له ولدوره.

تجدر الإشارة، إلى أن الدليل تم تصميمه وإنتاجه بأيدى أبناء الجامعة حيث تمت طباعته بمركز جامعة بنى سويف للطباعة والنشر، وقام بإعداد النسخة الإلكترونية فريق عمل وحدة إدارة المشروعات.