خطة لتطهير محطات مياه أم غرباب بالعديسات بحرى فى الأقصر.. صور

من جانبه أوضح المهندس محمد عويس مدير عام مياه الشرب بالأقصر، والمهندس عاطف النجار مدير عام المشروعات، أنه جار وضع الحلول المؤقتة لحل المشكلة القائمة لتعطل المآخذ للمحطتين، على أنه جار دراسة تركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك لتغذية الماخذ بصفة مستمرة ومستديمة، وذلك نظراً للمعاناة الشديدة التي تتعرض لها المواطنين لقريتي العديسات بحري وقبلي خلال أيام السدة الشتوية لتعطل المأخذ لعملية إطماء تمنع عمل محطتين أم غرباب لمياه الشرب خلال تلك الفترة.

وأضاف المهندس النجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بمركز الطود، أنه جار أعمال الصيانة بالمحطتين خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من وضع الحلول الأمثل لعمليات التشغيل، وتم تغذية المناطق التي تتغذى على محطتين أم غرباب من محطة الطود المدمجة ومحطة نجع خميس.

كانت قد حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، سلسلة من النجاحات فى المشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته طفرة مميزة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ووصلت فى عام 2020 إلى طفرة كبيرة فى رفع كفاءة وتطوير وإنشاء محطات مياة وصرف جديدة لخدمة أكثر من مليون و276 ألف مواطن، بهدف تقديم الخدمة متكاملة لكل منزل وأسرة في مدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك بالعمل فى عدد من المشروعات والمحطات الجديدة للمياه التى تخدم الأهالى بمدن إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر والطود والزينية والنجوع والقرى داخلها.

وقال رئيس شركة مياه الأقصر، إن نسبة تغطية خدمة مياه الشرب تصل إلى 99.5 % من سكان محافظة الأقصر والبالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، وتم إنشاء 3 محطات سطحية كبرى بالمحافظة بإجمالى طاقة 105 آلاف م3/يوم وذلك فى مدينة اسنا الكبرى، ومركز القرنة غرب النيل وكذا مدينة البياضية، وتم تنفيذ خطط الإحلال والتجديد حتى عام 2020 لعدد من المحطات السطحية الكبرى ومحطات مياه الشرب النقالى، وسحب وإنزال لعدد من الآبار وذلك حفاظاً عليها تحسباً للشح المائى وبالإضافة إلى شبكات مياه الشرب، وكذلك محطات وشبكات الصرف الصحى، أما بالنسبة لخدمة الصرف الصحى وصلت التغطية حتى 2020 من 13% إلى 40% من سكان محافظة الأقصر.

وقد تصل هذه النسبة إلى 60% عند نهو المشروعات الجارى تنفيذها وا لمتوقع نهوها فى 2022، ومن منطلق رؤية ورسالة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجمهورية فى توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى ، فأنه تم تطوير معامل مياه الشرب بمحافظة الأقصر ، وجار العمل على إنشاء معمل مركزى حرصاً على الجودة العالية لمياه الشرب حتى يتم توفير مياه الشرب كماً وكيفاً للمواطن الكريم.



تطهير محطات مياه أم غرباب بالعديسات بحرى



جانب من العمل بتطهير محطات العديسات