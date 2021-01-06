حجز 6 أطفال يشتبه فى إصابتهم بكورونا بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، عن تواجد 6 أطفال يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، موضحة أنه حالتهم جميعا مستقرة ويقدم كامل العلاج لهم، كما أنه تم اليوم السماح بالخروج للطفلة الوحيدة التى كانت حالتها إيجابية وكنت محجوزة بالمستشفى منذ حوالى أسبوع، بعد ورود نتيجة المسحة الخاصة بها وأصبحت سلبية.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد استقرار حالتهم بشكل كبير جدا، حيث أن غالبيتهم يعانون من نزلات معوية لكنها حاليا فى حالة استقرار وتعافى كبير، كما أنه تم تخصيص الدور الثانى بالمستشفى كعزل صحى للأطفال حيث يضم 12 سرير بالقسم الداخلى بالإضافة إلى 6 أسرة للرعاية المركزة، مؤكدة أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، بالغضافة إلة تواجد مخزون استراتيجى من أسطوانات الأكسيجين.

فيما أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، تخصيص 13 مستشفى للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية، هى مستشفيات "طوخ المركزى، وحميات بنها، وحميات طوخ، والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزي، وأبوالمنجا، والخصوص المركزى، وقها للحجر الصحي"، بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي.