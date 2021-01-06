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جدل مع بداية جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:36 م
جدل مع بداية جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن بايدن
كتب أحمد عرفة

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بدأت جلسة التصويت على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الكونجرس الأمريكي، ولاية تلو الأخرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية أن هناك جدل مع بداية جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن.

من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، : نتيجة الانتخابات في ألاباما وألاسكا صحيحة.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

 

 

 


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