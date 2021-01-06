جامعة بنها تتقدم 133 مركزا على المستوى الدولى فى تصنيف ويبومتركس

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، عن تقدم الجامعة عالميا فى تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2021 ، حيث حققت الجامعة المركز 984 عالميًا ، بدلا من المركز 1117 بفارق 133 مركزا على المستوى الدولى ، مقارنةً بنسخة يوليو 2020 ، كما تقدمت الجامعة مركزا واحدا على المستوى المحلى فى هذا الاصدار لتحتل الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكرى للجامعة قد بلغ فى هذا الاصدار 98235 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذى بلغ 91478 استشهاد بزيادة قدرها 6757 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

واشار الجيزاوى إلى أن تقدم جامعة بنها فى هذا التصنيف يأتى نتيجة للدور الذى تبذله الجامعة فى دعم البحث العلمى من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية فى مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي .

وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمى بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وقد ساعدت المجلات العلمية المحكمة التى تصدرها الجامعة وكلياتها على ذلك بجانب نشر الإنتاج الفكرى فى الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.

كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمى جوجل اسكولر ، وقد اعتمد التصنيف على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة لـ 210 من هيئة التدريس التى تحمل اسم الجامعة بعد استبعاد أعلى 20 ملف شخصى من القائمة.