تويتر يعلق على تغريدة فيديو ترامب: لا يمكن التفاعل معها بسبب "خطر العنف"

رويترز

علق تويتر، على تغريدة فيديو ترامب، وقال موقع تويتر، أن التغريدة لا يمكن الرد عليها أو إعادة نشرها أو الإعجاب بها بسبب "خطر العنف" .

يأتى ذلك بعد أن ردت الشرطة فى مبنى الكونجرس الأمريكى اليوم الأربعاء بإشهار الأسلحة وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد اقتحام حشود من المحتجين المبنى سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس دونالد ترامب للانتخابات بعد قليل من قيام بعض رفاق ترامب الجمهوريين من الأعضاء بمحاولة اللحظة الأخيرة لرفض النتائج.

وأخلت الشرطة مجلسى النواب والشيوخ وتجول أنصار ترامب داخل أروقة الكونجرس، مما أجبر كلا المجلسين على تعليق المناقشات الخاصة بالتصديق على فوز الرئيس الديمقراطى جو بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر، وصاح محتج احتل منصة مجلس الشيوخ قائلا "ترامب فاز بتلك الانتخابات".

وأظهرت لقطات مصورة الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع داخل المبنى، وعمت الفوضى مبنى الكونجرس بعدما كرر ترامب، المقرر أن يترك منصبه فى 20 يناير، مزاعمه الكاذبة بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.