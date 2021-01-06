تصميم أزياء لقضاء الأعياد بالمنزل فى إيطاليا

فاطمة شوقى

تماشي مصممو الازياء مع الدعوات المستمرة لقضاء فترات اعياد عيد الميلاد في المنازل لتجنب انتشار العدوي بفيروس كورونا، وقام المصممون بوضع موديلات تصلح للاستخدام في الاحتفالات المنزلية ليتمكن الايطاليون من توديع عام مضي و استقبال عام جديد مع الاحتفاظ بروح التفاؤل و الامل رغم ان ايطاليا مازالت مشوبة باللونين الأحمر والبرتقالي .

وأشارت وكالة " أنسا" الإيطالية إلى أن المصممون يقدمون فساتين حمراء ضيقة ، وجمبسوت ، وفساتين طويلة ، دانتيل وكريستال ، وتأثيرات مشرقة من الترتر والكريستال ، الخيار واسع ، لكنه يعتمد على الحالة المزاجية وقت الاعياد.

وتعتبر فساتين 2020 للعام الجديد في الواقع قصيرة إلى حد ما فالعارضون كلاسيكيون في الغالب ويتنوعون من الفستان الأسود الصغير إلى الفستان الأحمر ، من المخمل الناعم والمطبوع ، من التريكو والشيفون وحتى في الجلد البيئي أو في جاكار لاميه.

وأعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الثلاثاء عن 15378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفعت الوفيات مجددا حيث تم تسجيل 649 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن كانت 348 مساء أمس.

ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا كوفيد-19 إلى 76329 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية في شهر فبراير 2020.

ووفق هذه البيانات، تم إجراء 135106 مسحة اختبار للفحص عن الفيروس، وبلغ مؤشر الحالات الإيجابية اليوم 11.4% متراجعا عن معدل 13.8% المعلن الاثنين.

كما انخفض مرضى ​ العناية المركزة بمقدار 10 مرضى، حيث يبلغ مجموعهم اليوم 2569.

وتماثل 16023 شخص للشفاء بين أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و536 ألفا و129.

الحالات الإيجابية للفيروس أقل بـ1297 شخص عن تلك المعلنة في الاربع وعشرين ساعة الماضية، ما يعني أن الاصابات النشطة المؤكدة بكوفيد-19 في إيطاليا اليوم تبلغ 569161 اصابة.